Минжилкомхоз утвердил правила резервирования участков для захоронения

В правилах прописано, что участок для захоронения за плату предоставляется в виде двухместного или одноместного захоронения. Размер платы за предоставление устанавливается за каждый квадратный метр участка. Плата может быть установлена за участок в целом.





Вопросы по резервированию за плату участка для захоронения рассматриваются соответствующей комиссией. Размер платы может определяться за каждый квадратный метр, так и за участок в целом.





Можно резервировать один дополнительный участок, находящийся рядом с предоставленным на безвозмездной или возмездной основе участком для захоронения. При этом он может предусматривать одно-, двух-, трех- или четырехместное захоронение. Объединение предоставленного участка для захоронения с расположенным

рядом зарезервированным отдельным участком для захоронения не допускается.





В колумбарии можно зарезервировать не более трех дополнительных мест для захоронения урн с прахом.





Также возможно резервирование дополнительной площади рядом с предоставленным участком.





пише т reform.by Размеры резервируемых за плату участков для захоронения должны обеспечивать размещение в последующем на них могил (могилы) из расчета 2,3 квадратного метра на каждую могилу, при этом длина могилы должна быть не более 2,3 метра, ширина – не более 1 метра,т reform.by



