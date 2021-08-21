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Минжилкомхоз утвердил правила резервирования участков для захоронения

21.08.2021 12:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство жилищно-коммунального хозяйства постановлением №10 от 15 июля утвердило типовые правила по предоставлению и резервированию за плату участков для захоронения, мест в колумбарии. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после опубликования.

В правилах прописано, что участок для захоронения за плату предоставляется в виде двухместного или одноместного захоронения. Размер платы за предоставление устанавливается за каждый квадратный метр участка. Плата может быть установлена за участок в целом.

Вопросы по резервированию за плату участка для захоронения рассматриваются соответствующей комиссией. Размер платы может определяться за каждый квадратный метр, так и за участок в целом.

Можно резервировать один дополнительный участок, находящийся рядом с предоставленным на безвозмездной или возмездной основе участком для захоронения. При этом он может предусматривать одно-, двух-, трех- или четырехместное захоронение. Объединение предоставленного участка для захоронения с расположенным
рядом зарезервированным отдельным участком для захоронения не допускается.

В колумбарии можно зарезервировать не более трех дополнительных мест для захоронения урн с прахом.

Также возможно резервирование дополнительной площади рядом с предоставленным участком.

Размеры резервируемых за плату участков для захоронения должны обеспечивать размещение в последующем на них могил (могилы) из расчета 2,3 квадратного метра на каждую могилу, при этом длина могилы должна быть не более 2,3 метра, ширина – не более 1 метра, пишет reform.by
 
 
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства постановлением №10 от 15 июля утвердило типовые правила по предоставлению и резервированию за плату участков для...
 
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