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Арина Соболенко по итогам турнира в Цинциннати впервые в карьере станет второй ракеткой мира
Источник материала: Партизан
И это при том, что турнир для нее был провальным.
Белоруска Арина Соболенко по итогам турнира в Цинциннати впервые в карьере станет второй ракеткой мира. Это произойдет, потому что Наоми Осака, сейчас занимающая вторую строчку, не защитила очки за прошлогодний финал. У Осаки 23 августа будет 6666 очков, а у Соболенко, в Цинциннати проигравшей в первом же матче, — 7010.
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И это при том, что турнир для нее был провальным.
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