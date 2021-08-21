ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Пуховичском районе 23-летнего парня насмерть придавило бревном

21.08.2021 12:25 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Трагический инцидент случился вечером 19 августа в лесу вблизи деревни Заболотье Пуховичского района — погиб 23-летний работник одного из районных предприятий.

В Пуховичском районе 23-летнего парня насмерть придавило бревном

Мужчина загружал древесину в прицеп с помощью подъемника на тракторе. Когда последнее бревно начало скатываться, мужчина подбежал к прицепу, видимо, чтобы не дать бревну упасть. Однако удержать бревно не удалось — оно упало и придавило мужчину.

От полученных телесных повреждений работник скончался на месте.

По факту гибели мужчины Пуховичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагический инцидент случился вечером 19 августа в лесу вблизи деревни Заболотье Пуховичского района — погиб 23-летний работник одного из районных предприятий.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске умер подросток, отравившийся метадоном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by