В Пуховичском районе 23-летнего парня насмерть придавило бревном

Трагический инцидент случился вечером 19 августа в лесу вблизи деревни Заболотье Пуховичского района — погиб 23-летний работник одного из районных предприятий.





Мужчина загружал древесину в прицеп с помощью подъемника на тракторе. Когда последнее бревно начало скатываться, мужчина подбежал к прицепу, видимо, чтобы не дать бревну упасть. Однако удержать бревно не удалось — оно упало и придавило мужчину.

От полученных телесных повреждений работник скончался на месте.

По факту гибели мужчины Пуховичским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.