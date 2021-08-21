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В Пуховичском районе мужчину насмерть придавило бревном

21.08.2021 12:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе мужчину насмерть придавило бревном, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Вечером 19 августа в лесу вблизи деревни Заболотье Пуховичского района 23-летний работник одного из районных предприятий загружал древесину. Бревна поднимались на трактор с помощью подъемника и складывались в прицеп. При загрузке последнее бревно начало скатываться, пострадавший подбежал ближе. Лесоматериал упал, придавив мужчину. От полученных телесных повреждений он скончался на месте", - рассказали в СК.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, зафиксирована следовая картина.

Пуховичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Опрошены очевидцы, изымается необходимая документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поручена УГКСЭ по Минской области.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 19 августа в лесу вблизи деревни Заболотье Пуховичского района 23-летний работник одного из районных предприятий загружал древесину. Бревна поднимались на...
 
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