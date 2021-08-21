Какие товары с AliExpress помогают белорусам меньше работать

Вот уже несколько десятков лет 20 августа отмечается как Всемирный день лени. У всех желающих есть вполне официальный повод расслабиться, побездельничать и отдохнуть от забот. А подборка популярных товаров с AliExpress подскажет, на каких помощников белорусы перекладывают домашние хлопоты.

Много полезных помощников, способных облегчить работу или даже справиться с ней практически без участия человека, заказывают в категории «Товары для кухни»: в сравнении с июлем 2020 года продажи здесь выросли в 3,3 раза.

Среди популярных товаров – различные блендеры и овощерезки, которые выполняют разные виды нарезки, измельчения и шинковки гораздо быстрее, чем традиционные кухонные инструменты. Стоимость таких устройств колеблется от 27 до 330 рублей, так что можно подобрать подходящий вариант для любого бюджета.

Такая покупка тем более удобна, что заготовить ингредиенты для вкусных блюд можно впрок и затем проводить на кухне как можно меньше времени – с помощью машины для вакуумной упаковки продуктов. Купить ее можно в среднем за 100 рублей.

В День лени можно порадовать себя и близких даже самыми сложными блюдами, не проводя долгие часы у плиты: достаточно подготовить и загрузить все необходимое, а весь процесс будет контролировать умная кухонная техника. Среди популярных в Беларуси товаров – как относительно простые устройства вроде компактной рисоварки-мультиварки, которая без лишних усилий приготовит или разогреет любой обед, так и приспособления, способные практически самостоятельно превращать продукты в кулинарные шедевры.

Таков, например, погружной циркуляционный термостат для вакуумного приготовления пищи: пользователю нужно только установить параметры или выбрать через смартфон программу для нужного рецепта, а устройство само проследит за нужной температурой и временем. Его стоимость вполне сопоставима с ценой одного-двух походов в ресторан на двоих: около 230 рублей.

Сэкономить время и силы на уборке дома хочется не только в День лени. Поэтому среди самых популярных заказов в Беларусь в категории «Товары для дома» – роботы-пылесосы с функцией влажной и сухой уборки (стоимостью около 430 рублей), самоотжимающиеся швабры для мытья полов, меламиновые губки для легкого и быстрого удаления различных стойких загрязнений.

Быстро и без лишних усилий привести в порядок одежду можно с помощью складного ручного отпаривателя вместо утюга и гладильной доски – и это еще один «лайфхак для ленивых», которым, судя по количеству заказов, активно пользуются жители Беларуси.

Заниматься своими делами (или не делать ничего) приятнее с комфортом. Поэтому большой популярностью пользуются такие устройства как портативные вентиляторы и кондиционеры, способные быстро создать приятный микроклимат на окружающем пространстве. Кстати, с помощью AliExpress белорусы нашли способ экономить время и силы даже при чистке зубов: если не хочется выдавливать зубную пасту из тюбика самостоятельно, с этой задачей справится автоматический диспенсер!

По сравнению с июлем 2020 года, в прошлом месяце на 20% выросли продажи в категории «Умный дом».

Причем многие товары здесь – настоящая находка для тех, кто хочет обойтись без лишних движений или просто сделать свой быт более удобным. Например, чтобы не вставать с кровати, чтобы включить и выключить свет в комнате, белорусы активно заказывают умные беспроводные выключатели, которые помогают управлять освещением через мобильную сеть или Wi-Fi.