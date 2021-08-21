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Умерла старейшая актриса Купаловского театра Галина Орлова

21.08.2021 12:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В возрасте 92 лет ушла из жизни народная артистка БССР, лауреат Государственной премии БССР Галина Орлова.

 

Умерла старейшая актриса Купаловского театра Галина Орлова
Фото: скриншот видео ОНТ.

 

Старейшая белорусская актриса, уроженка Витебщины на сцене – с 1948 года, в Купаловском – с 1959 года. В 1991 году была признана народной артисткой БССР, в 1989-м за радиопостановки «Рыбаковай хаты» Коласа и «Хамуціўса» Кулешова удостоена Государственной премией БССР.

Галину Орлову прославила блестящая игра в спектаклях «Униженные и оскорбленные», «Врата бессмертия», «На дне», «Ревизор», «Страсти по Авдею» и других.

Актриса была женой знаменитого актера Николая Еременко-старшего и матерью не менее известного Николая Еременко-младшего.

Пока не известны причины и обстоятельства смерти Галины Орловой. О дате прощания с актрисой объявят позже.

Родным и близким народной артистки соболезнование направил Александр Лукашенко. Он обратил внимание на то, что Галина Орлова до последней минуты своей жизни сохраняла верность Национальному академическому театру имени Янки Купалы.

 

 

 
 
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В возрасте 92 лет ушла из жизни народная артистка БССР, лауреат Государственной премии БССР Галина Орлова.  
 
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