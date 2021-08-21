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Обжарьте кабачки так, как вы еще никогда не пробовали! Откроете новый вкус!
Источник материала: ОНТ
Даже, если вы не любите кабачки, рецепт по-азиатски, вы точно захотите попробовать. Идеей
Как готовить: в глубокую сковороду налейте воду и разведите в ней соевый соус и крахмал, добавьте имбирь и лук. В другой сковороде обжарьте нарезанные кубиками кабачки, болгарский перец, баклажан и морковь, натертую на крупной терке. Овощную смесь выложите в сковороду с соусом, перемешайте и подержите на огне еще 10 минут. В конце приготовления положите чеснок и мелкорубленную зелень, дайте настояться минут 30-40.
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Даже, если вы не любите кабачки, рецепт по-азиатски, вы точно захотите попробовать. Идеей поделился портал «Рамблер». Как готовить: в глубокую сковороду налейте...
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