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Вступительная кампания-2021: названы самые востребованные специальности

21.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вступительная кампания-2021: названы самые востребованные специальности

В Беларуси подводят итоги вступительной кампании. В этом году студентами вузов стали более 49 тысяч, а средние специальные заведения пополнили 36 тысяч абитуриентов. 

Увеличен прием на бюджет на медицинские специальности и на некоторые педагогические. Топ конкурсов остается неизменным последние три года. Так, чтобы поступить на стоматолога в медуниверситет, нужно не менее 370 баллов. На специальность «Дизайн» в купаловском университете в Гродно – 8 человек на место. В БГУ на ту же специальность – 9. По-прежнему интересны абитуриентам экономические и юридические специальности. Но конкурсы здесь стали меньше. А вот IT держится в лидерах и по конкурсу, и по проходным баллам.

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Теги: Гродно
 
 
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В Беларуси подводят итоги вступительной кампании. В этом году студентами вузов стали более 49 тысяч, а средние специальные заведения пополнили 36 тысяч...
 
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