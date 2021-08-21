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«Если вовремя остановить, то седина уйдет». Трихолог назвала заболевание, при котором волосы рано теряют цвет

21.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Если вовремя остановить, то седина уйдет». Трихолог назвала заболевание, при котором волосы рано теряют цвет

Врач-дерматолог, трихолог первой категории Ирина Михейкина в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала, в каком случае может появиться ранняя седина.

Врач отметила, что бывают определенные заболевания, когда седина появляется рано.

Ирина Михейкина, врач-дерматолог, трихолог первой категории: «Есть определенные состояния организма, когда седина появляется не от того, что погибают клетки, а есть другие заболевания у человека либо дефицитные состояния». 

Одно из таких заболеваний – гипотериоз.

Ирина Михейкина, врач-дерматолог, трихолог первой категории: «При гипотериозе может появляться ранняя седина. Если мы вовремя останавливаем заболевание и входим в ремиссию, то постепенно седина уйдет».

Фото: depositphotos.com

 

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Врач-дерматолог, трихолог первой категории Ирина Михейкина в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала, в каком случае может появиться ранняя седина. Врач отметила,...
 
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