«Если вовремя остановить, то седина уйдет». Трихолог назвала заболевание, при котором волосы рано теряют цвет

Источник материала: ОНТ

Врач-дерматолог, трихолог первой категории Ирина Михейкина в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала, в каком случае может появиться ранняя седина.

Врач отметила, что бывают определенные заболевания, когда седина появляется рано.

Ирина Михейкина, врач-дерматолог, трихолог первой категории: «Есть определенные состояния организма, когда седина появляется не от того, что погибают клетки, а есть другие заболевания у человека либо дефицитные состояния».

Одно из таких заболеваний – гипотериоз.

Ирина Михейкина, врач-дерматолог, трихолог первой категории: «При гипотериозе может появляться ранняя седина. Если мы вовремя останавливаем заболевание и входим в ремиссию, то постепенно седина уйдет».

Фото: depositphotos.com

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