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«Если вовремя остановить, то седина уйдет». Трихолог назвала заболевание, при котором волосы рано теряют цвет
Источник материала: ОНТ
Врач-дерматолог, трихолог первой категории Ирина Михейкина в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала, в каком случае может появиться ранняя седина.
Врач отметила, что бывают определенные заболевания, когда седина появляется рано.
Одно из таких заболеваний – гипотериоз.
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«Если вовремя остановить, то седина уйдет». Трихолог назвала заболевание, при котором волосы рано теряют цвет
Врач-дерматолог, трихолог первой категории Ирина Михейкина в программе «Наше утро» на ОНТ рассказала, в каком случае может появиться ранняя седина. Врач отметила,...
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