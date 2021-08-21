ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шумилино на 80% готово к областным «Дожинкам»

21.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Шумилино на 80% готово к областным «Дожинкам»

Регионы готовятся к «Дожинкам». Витебская область готова на 80%. К празднику, который в сентябре примет городской поселок Шумилино, все работы завершатся. 

Порядок наводили последние три года. Акцент – на социальную сферу. Поликлиника, жилые дома, дворы и дороги предстанут обновленными. Серьезные работы завершаются в средней школе, которая после ремонта и оснащения станет лучшей в области. Благоустраивают в Шумилино и центральный парк. Реконструкцию пережил стадион, а городской Дом культуры практически полностью переделан.

После «Дожинок» лоск в Шумилино будут наводить и дальше. В городском поселке появится вторая средняя школа и другие социально значимые объекты. Это поступательное движение в сторону сильных регионов.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регионы готовятся к «Дожинкам». Витебская область готова на 80%. К празднику, который в сентябре примет городской поселок Шумилино, все работы завершатся.  Порядок...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что теперь происходит в Кабуле — и как выглядел «золотой век» Афганистана. Рассказы жительниц страны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by