Шумилино на 80% готово к областным «Дожинкам»

Источник материала: ОНТ

Регионы готовятся к «Дожинкам». Витебская область готова на 80%. К празднику, который в сентябре примет городской поселок Шумилино, все работы завершатся.

Порядок наводили последние три года. Акцент – на социальную сферу. Поликлиника, жилые дома, дворы и дороги предстанут обновленными. Серьезные работы завершаются в средней школе, которая после ремонта и оснащения станет лучшей в области. Благоустраивают в Шумилино и центральный парк. Реконструкцию пережил стадион, а городской Дом культуры практически полностью переделан.

После «Дожинок» лоск в Шумилино будут наводить и дальше. В городском поселке появится вторая средняя школа и другие социально значимые объекты. Это поступательное движение в сторону сильных регионов.

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