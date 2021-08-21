Рабочего зажало в дробометном барабане на МТЗ

Источник материала: ОНТ

В дробометном барабане на Минском тракторном заводе зажало рабочего - он погиб, сообщили в пресс-службе МЧС.

20 августа в 16:28 спасателям поступила информация о том, что нужна помощь, чтобы извлечь мужчину, которого зажало между стенками дробометного барабана в кузнечном цеху на территории МТЗ.

Погибшего мужчину 1985 года рождения деблокировали работники МЧС.

Причина происшествия – погибший нарушил правила безопасности.

Фото: БЕЛТА

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