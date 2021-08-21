ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рабочего зажало в дробометном барабане на МТЗ

21.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Рабочего зажало в дробометном барабане на МТЗ

В дробометном барабане на Минском тракторном заводе зажало рабочего - он погиб, сообщили в пресс-службе МЧС.

20 августа в 16:28 спасателям поступила информация о том, что нужна помощь, чтобы извлечь мужчину, которого зажало между стенками дробометного барабана в кузнечном цеху на территории МТЗ.

Погибшего мужчину 1985 года рождения деблокировали работники МЧС.

Причина происшествия – погибший нарушил правила безопасности.

Фото: БЕЛТА

 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В дробометном барабане на Минском тракторном заводе зажало рабочего - он погиб, сообщили в пресс-службе МЧС. 20 августа в 16:28 спасателям поступила информация о том,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«У кожнага ёсьць шанец усё зьмяніць». Дыджэй пераменаў падрабязна расказаў, што адбывалася летась 6 жніўня ў Кіеўскім сквэры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by