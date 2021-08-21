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Рабочего зажало в дробометном барабане на МТЗ
Источник материала: ОНТ
В дробометном барабане на Минском тракторном заводе зажало рабочего - он погиб,
20 августа в 16:28 спасателям поступила информация о том, что нужна помощь, чтобы извлечь мужчину, которого зажало между стенками дробометного барабана в кузнечном цеху на территории МТЗ.
Погибшего мужчину 1985 года рождения деблокировали работники МЧС.
Причина происшествия – погибший нарушил правила безопасности.
Фото: БЕЛТА
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В дробометном барабане на Минском тракторном заводе зажало рабочего - он погиб, сообщили в пресс-службе МЧС. 20 августа в 16:28 спасателям поступила информация о том,...
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