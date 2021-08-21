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Жатва приближается к финишу: собрано 6 млн тонн зерна!
Источник материала: ОНТ
Жатва приближается к финишу. Остается убрать около 5% площадей. Вес республиканского каравая уже 6 миллионов тонн!
Самый большой вклад внесла Минская область. На ее счету 1,5 миллиона тонн зерна. Ряды миллионников пополнил Гродненский регион. Раньше эту планку взяла Брестчина. Более 800 тысяч тонн на счету Могилевской области. Приближаются к ней Витебщина и Гомельщина. Что касается юго-востока страны, то здесь не только считают вес нынешнего урожая, но и делают задел на будущее с учетом нынешней засухи и климата, который меняется в регионе.
Большинство районов уже завершили уборочную и готовят почву под следующий урожай. Но общий вес зерновых еще увеличится за счет кукурузы. Ее начнут убирать в следующем месяце. Сейчас госзаказ по зерну выполнен на 85%.
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Жатва приближается к финишу. Остается убрать около 5% площадей. Вес республиканского каравая уже 6 миллионов тонн! Самый большой вклад внесла Минская область. На ее...
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