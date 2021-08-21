Собака послушала Витаса и повторила за ним! Послушайте, вы точно будете смеяться! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Пользовательница TikTok ronikazachenko опубликовала забавный ролик со своей собакой. На видео обратил внимание ridus.ru .

В кадре собака послушала пение эстрадного артиста Витаса и повторила за ним.





Пользователи Сети были в восторге от будущей звезды сцены: «Классно получается!», «Прелесть какая! Могла бы с Витасом дуэтом спеть», «Срочно на сцену! Такой талант пропадает», «Витас нервно курит в сторонке», «Может, Рони в следующем году на «Евровидение» отправим?», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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