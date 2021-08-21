Польская демократия в действии: группу беженцев держат на границе

Источник материала: ОНТ

Стражи демократии по-прежнему давят на беженцев. Польские силовики продолжают удерживать группу мигрантов, которых они доставили к границе еще в середине недели.

Тогда беженцы открыто заявили, что хотят подать прошение об убежище в Польше и отказались переходить на белорусскую территорию. К лагерю с польской стороны прибыли представители общественных организаций и пресса. Однако их требования о допуске к мигрантам оказались без внимания.

Изможденные люди, которые просят защиты в Польше, по-прежнему в полевых условиях на границе.

Фото: БЕЛТА

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