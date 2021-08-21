Китай остановил импорт из Литвы сыра, зерна и древесины

Источник материала: ОНТ

Развитие получает конфликт Китая и Литвы. Пекин остановил импорт сыра, зерна и древесины из прибалтийской республики.

Это серьезный удар по компаниям и бизнесменам и практически полная остановка торгового сотрудничества между странами. Некоторые литовские фирмы отправляли в Китай почти всю продукцию. А сама страна занимала 13 место среди крупнейших партнеров Литвы.

Санкции Пекина вызваны решением Вильнюса открыть представительство Тайваня. В ответ из прибалтийской республики отозван китайский посол. Пока Литва на диалог не идет.

Фото: Pixabay

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