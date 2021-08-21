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Китай остановил импорт из Литвы сыра, зерна и древесины
Источник материала: ОНТ
Развитие получает конфликт Китая и Литвы. Пекин остановил импорт сыра, зерна и древесины из прибалтийской республики.
Это серьезный удар по компаниям и бизнесменам и практически полная остановка торгового сотрудничества между странами. Некоторые литовские фирмы отправляли в Китай почти всю продукцию. А сама страна занимала 13 место среди крупнейших партнеров Литвы.
Санкции Пекина вызваны решением Вильнюса открыть представительство Тайваня. В ответ из прибалтийской республики отозван китайский посол. Пока Литва на диалог не идет.
Фото: Pixabay
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Развитие получает конфликт Китая и Литвы. Пекин остановил импорт сыра, зерна и древесины из прибалтийской республики. Это серьезный удар по компаниям и...
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