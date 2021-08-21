Подписчики заподозрили, что у блогера рак, и оказались правы! Теперь он благодарен им за внимательность!

Источник материала: ОНТ

Историю о том, как блогер вовремя обнаружил онкологию благодаря пользователям соцсети, опубликовал ridus.ru .

Тиктокер seattletechbro в своем блоге рассказывает о технике, финансах и карьерном росте. В какой-то момент его подписчики посоветовали ему обратиться к врачу – в одном из видео они заметили, что у парня есть небольшая припухлость на шее, засомневались, может быть это признак рака, и посоветовали сходить к онкологу на всякий случай. Даже в личные сообщения об этом написала одна девушка.





Опасения пользователей были не зря. Парень послушал совет, сходил к врачу и оказалось, что у него рак щитовидной железы. Опухоль, к счастью, была на ранней стадии, поэтому ее удалили хирургическим путем.

Блогер сейчас восстанавливается после операции. Ему теперь нужно регулярно проверяться у онколога, чтобы исключить рецидив. Парень очень благодарен подписчикам за их внимание.





Тиктокер поделился этой историей в блоге и девушка под ником ramya1234562, которая высказывала опасения в личных сообщениях, оставила свой комментарий.

Фото: соцсети

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