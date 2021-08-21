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Афганистан приближается к гражданской войне: в провинциях вспыхивают восстания против талибов

21.08.2021 12:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Афганистан приближается к гражданской войне: в провинциях вспыхивают восстания против талибов

Практически неделю тревожные новости приходят из Афганистана. Страна приближается к гражданской войне. В провинциях вспыхивают восстания против талибов. 

Несмотря на обещания не преследовать тех, кто поддерживает другую власть, джихадисты начали зачистки. На инакомыслящих устраивают облавы. Под расправу уже попала семья журналиста, который сотрудничал с немецким телевидением. После пыток расстрелян начальник полиции одной из провинций. Точное число погибших никто не называет. Противники исламистов просят у стран Запада оружие, а «Талибан» призывает иностранные государства помочь им в восстановлении Афганистана – в здравоохранении, инфраструктуре, образовании – в обмен на природные ресурсы. Но мировое сообщество в основном солидарно – США ввергли Афганистан в хаос, обманув как афганцев, так и своих налогоплательщиков, на деньги которых финансировали эту кампанию.

Из Афганистана по-прежнему бегут люди. Но покинуть страну теперь не так просто. Талибы заблокировали аэропорт Кабула. Через блокпосты пропускают только иностранцев. По согражданам стреляют. Контролировать воздушную гавань пытаются и американские военные. Они встречают людей слезоточивым газом и стрельбой в воздух.

Фото: Pixabay

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Практически неделю тревожные новости приходят из Афганистана. Страна приближается к гражданской войне. В провинциях вспыхивают восстания против талибов. ...
 
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