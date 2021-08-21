ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске всё ещё нельзя открыть ИП. В областях — можно

21.08.2021 12:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На днях стало известно, что с 17 августа в Минске «временно остановлена» регистрация ИП.

В приёмной управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома не смогли дать ответ, какие это технические причины и когда возобновится регистрация. По информации officelife.media (издание ссылается на источник в бизнес-союзе), приостановка регистрации может быть связана с подготовкой радикальных изменений налогообложения ИП. 

20 августа регистрация ИП в Минске всё ещё заморожена. Однако в областях, включая Минскую, проблем с этим не возникло. dev.by прозвонил управления юстиции облисполкомов.

В Могилёвском сказали, что информация о прекращении регистрации ИП «касается только Минска».

В Витебском тоже подтвердили, что у них «в области с регистрацией ИП всё в порядке».

В Гродненском ответили, что «работают в штатном режиме».

В Минском сообщили, что ИП регистрируют не только в области, но и «по всей республике». И только «в Минске — технический сбой».

По телефонам, указаным в сообщении Мингорисполкома, по-прежнему отвечают, что «регистрация пока не возобновилась». И когда ждать новостей, они не знают. 

По информации Министерства по налогам и сборам, к 1 января 2021 года в Беларуси было зарегистрировано 269 501 индивидуальных предпринимателей. 
 
Теги: Новости, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях стало известно, что с 17 августа в Минске «временно остановлена» регистрация ИП.
 
Новости дня
Новости разные
 
Умерла старейшая актриса Купаловского театра Галина Орлова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by