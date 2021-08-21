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В Минске всё ещё нельзя открыть ИП. В областях — можно
Источник материала: Партизан
На днях стало известно, что с 17 августа в Минске «временно остановлена» регистрация ИП.
В приёмной управления регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома не смогли дать ответ, какие это технические причины и когда возобновится регистрация. По информации officelife.media (издание ссылается на источник в бизнес-союзе), приостановка регистрации может быть связана с подготовкой радикальных изменений налогообложения ИП.
20 августа регистрация ИП в Минске всё ещё заморожена. Однако в областях, включая Минскую, проблем с этим не возникло.
В Могилёвском сказали, что информация о прекращении регистрации ИП «касается только Минска».
В Витебском тоже подтвердили, что у них «в области с регистрацией ИП всё в порядке».
В Гродненском ответили, что «работают в штатном режиме».
В Минском сообщили, что ИП регистрируют не только в области, но и «по всей республике». И только «в Минске — технический сбой».
По телефонам, указаным в сообщении Мингорисполкома, по-прежнему отвечают, что «регистрация пока не возобновилась». И когда ждать новостей, они не знают.
По информации Министерства по налогам и сборам, к 1 января 2021 года в Беларуси было зарегистрировано 269 501 индивидуальных предпринимателей.
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На днях стало известно, что с 17 августа в Минске «временно остановлена» регистрация ИП.
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