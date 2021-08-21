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Суд экс-продюссера Тимы Белорусских против певца и Дудя пройдет в Смолевичах

21.08.2021 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В начале июля стало известно, что экс-продюсер Тимы Белорусских Александр Розниченко (лейбл Kaufman) подает в суд на певца, а также на блогера Юрия Дудя.



 Причиной стала критика исполнителем продюсера в интервью в июне этого года. Предварительное судебное заседание запланировано на 27 августа.
Как сообщает Sputnik, речь идет о защите чести и деловой репутации. В Минском областном суде также уточнили, что дело будет рассматривать суд Смолевичского района. В качестве истца выступают экс-продюсеры Тимы Белорусских, а в роли ответчиков — сам исполнитель и Юрий Дудь.

Морозов Т. А. (Тима Белорусских) допустил ряд высказываний, которые порочат репутацию Розниченко А. Р. и Розниченко А. С. как граждан и как участников хозяйственных (экономических) отношений, а также умаляют их честь и достоинство», — сказано в исковом заявлении.

Среди прочего в иске указано, что с января этого года Белорусских прекратил сотрудничество с лейблом Kaufman, но принятые обязательства по заключенным договорам не исполняет.
 
 
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В начале июля стало известно, что экс-продюсер Тимы Белорусских Александр Розниченко (лейбл Kaufman) подает в суд на певца, а также на блогера Юрия Дудя.
 
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