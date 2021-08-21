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Новые санкции США против России могут коснуться Беларуси

21.08.2021 12:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Джо Байден ввел новые санкции против российских компаний.





Решение касается тех юрлиц, которые экспортируют из России углеводороды по трубопроводам. Это означает, что могут быть заморожены счета или заблокированы транзакции таких компаний, как «Транснефть» и «Газпром». Пока неизвестно, насколько это коснется ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которое находится в Беларуси, но почти полностью принадлежит «Газпрому».

Власти США смогут применять санкции и к физлицам, которые аффилированы с упомянутыми компаниями. Решение может принимать глава Госдепартамента США. При этом в документе не названы конкретные компании и физические лица.
 
 
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Президент США Джо Байден ввел новые санкции против российских компаний.
 
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