Новые санкции США против России могут коснуться Беларуси

















Решение касается тех юрлиц, которые экспортируют из России углеводороды по трубопроводам. Это означает, что могут быть заморожены счета или заблокированы транзакции таких компаний, как «Транснефть» и «Газпром». Пока неизвестно, насколько это коснется ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», которое находится в Беларуси, но почти полностью принадлежит «Газпрому».





Власти США смогут применять санкции и к физлицам, которые аффилированы с упомянутыми компаниями. Решение может принимать глава Госдепартамента США. При этом в документе не названы конкретные компании и физические лица.



