ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минюст хочет ликвидировать Таварыства беларускай мовы

21.08.2021 12:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство юстиции подало иск о ликвидации организации Таварыства беларускай мовы, сообщают правозащитники.


"Рассмотрение повестки о ликвидации Товарищества назначено на 27 августа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что поскольку ТБМ является учредителем газет "Новы час" и "Наша слова", в случае ликвидации как юрлица, Мининформ должен будет аннулировать свидетельство газет о госрегистрации в качестве СМИ.

Как сообщалось, 15 июля в ТБМ прошли обыски.

Напомним, в начале июля в КГБ заявили, что в стране идет "широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц". 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство юстиции подало иск о ликвидации организации Таварыства беларускай мовы, сообщают правозащитники.
 
Новости дня
Новости разные
 
Стала известна дата мировой премьеры нового фильма про Джеймса Бонда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by