Минюст хочет ликвидировать Таварыства беларускай мовы





"Рассмотрение повестки о ликвидации Товарищества назначено на 27 августа", - говорится в сообщении.





Также отмечается, что поскольку ТБМ является учредителем газет "Новы час" и "Наша слова", в случае ликвидации как юрлица, Мининформ должен будет аннулировать свидетельство газет о госрегистрации в качестве СМИ.





Как сообщалось, 15 июля в ТБМ прошли обыски.





Напомним, в начале июля в КГБ заявили, что в стране идет "широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц".