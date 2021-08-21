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Стала известна дата мировой премьеры нового фильма про Джеймса Бонда
Источник материала: Партизан
Мировая премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" состоится 28 сентября 2021 года.
Об этом сообщается в официальном аккаунте бондианы в Twitter,
В публикации говорится, что премьера пройдет в лондонском королевском Альберт-холле.
Также сообщается, что продюсеры ленты Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Джоджи Фукунага появятся на красной дорожке вместе с исполнителем главной роли Дэниэлом Крейгом.
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Мировая премьера 25-го фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде "Не время умирать" состоится 28 сентября 2021 года.
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