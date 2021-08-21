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В Полоцком районе в озере утонул мужчина

21.08.2021 13:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе в озере утонул мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

20 августа в 22.42 поступила информация о мужчине, утонувшем в озере Суя возле деревни Далецкие.

Работники МЧС искали утонувшего гражданина 1983 года рождения, но он пока не обнаружен. Поиски будут продолжены сегодня.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Работники МЧС искали утонувшего гражданина 1983 года рождения, но он пока не обнаружен. Поиски будут продолжены сегодня.
 
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