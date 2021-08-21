



Сергей Гуренко "рулит"





"Футболисты чуть ли не в открытую высказывают недовольство методами работы главного тренера. В результате перед одной из тренировок едва не случился демарш — ряд футболистов намеревались не выходить на занятие. Однако их стремление к бойкоту не поддержали другие игроки клуба, поэтому тренировка в итоге прошла в штатном режиме", — говорится в сообщении.