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Ряд игроков солигорского "Шахтера" намеревались бойкотировать одну из тренировок команды
Источник материала: Партизан
Об этом информирует телеграм-канал "Серебряный век".
Сергей Гуренко "рулит"
"Футболисты чуть ли не в открытую высказывают недовольство методами работы главного тренера. В результате перед одной из тренировок едва не случился демарш — ряд футболистов намеревались не выходить на занятие. Однако их стремление к бойкоту не поддержали другие игроки клуба, поэтому тренировка в итоге прошла в штатном режиме", — говорится в сообщении.
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Об этом информирует телеграм-канал "Серебряный век".
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