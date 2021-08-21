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Работаем! Главный редактор "Дождя" заявил, что телеканал не является иностранным агентом и продолжит работу

21.08.2021 13:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тихон Дзядко призвал сторонников помочь команде подпиской или донатами



Фото: tvrain.ru

«Всем привет! Как многие видели, телеканал Дождь* внесли в реестр СМИ-иностранных агентов, - написал главред «Дождя»* Тихон Дзядко на своей странице в Фейсбуке. - Очень много сообщений и звонков, не успеваю всем ответить. Позиция очень простая. Телеканал Дождь* не является иностранным агентом. Более того, телеканал Дождь* не является каким-то ещё агентом.

Телеканал Дождь* - российское СМИ. Все 11 лет своего существования Дождь* работает в полном соответствии с российским законодательством, все наши источники финансирования известны, потому что мы публикуем свою финансовую отчетность на нашем сайте.
 
Конечно, мы будем обжаловать это решение - как решение не соответствующее закону и здравому смыслу.

И конечно же, мы продолжим работать как прежде".
 
 
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Тихон Дзядко призвал сторонников помочь команде подпиской или донатами
 
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