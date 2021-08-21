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Завод автоматических линий в Минске продает цеха

21.08.2021 13:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский завод автоматических линий (ОАО «МЗАЛ им. П.М.Машерова») продаст блок своих цехов общей площадью более 19,9 тыс. кв. м на Долгобродской, 18. Стартовая цена аукциона — около 9,47 млн рублей. Торги состоятся 21 сентября.




Завод был основан в 1954 году. Предприятие акционировали в 2002 году. Отчет за 2020 год гласит, что выручка выросла почти в два раза: с 2,8 млн до 5 млн рублей. Но чистой прибыли пока нет: по итогам 2020-го — минус 2,1 млн, а в 2019-м — убыток более 5,5 млн.

Сейчас МЗАЛ производит вертикальные токарные станки, оборудование для вагоностроительных заводов, специальные фрезерные станки, агрегатные станки и т. д.
 
 
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Минский завод автоматических линий (ОАО «МЗАЛ им. П.М.Машерова») продаст блок своих цехов общей площадью более 19,9 тыс. кв. м на Долгобродской, 18. Стартовая цена...
 
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