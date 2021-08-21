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В лесах за сутки потерялись три человека

21.08.2021 13:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки в лесах потерялись три человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

20 августа в 18.21 поступили сведения о пропавшем в лесу возле д.Черты Поставского района гражданине 1950 года рождения, пенсионере. В 19.55 работники МЧС обнаружили пропавшего.

В этот же день в 19.42 сообщили о потерявшемся в лесу возле д.Долгое Глубокского района гражданине 1943 года рождения, пенсионере. В 20.03 он обнаружен.

В 22.00 стало известно, что в лесопарковой зоне по ул.Шоссейной в Светлогорске пропала девочка 2016 года рождения. 21 августа в 01.50 ее обнаружили сотрудники РОВД в квартире у знакомых матери ребенка.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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20 августа в 18.21 поступили сведения о пропавшем в лесу возле д.Черты Поставского района гражданине 1950 года рождения, пенсионере. В 19.55 работники МЧС обнаружили...
 
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