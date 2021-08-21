ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На МКАД столкнулись два автомобиля

21.08.2021 13:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД столкнулись два автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня примерно в 10.50 24-летний водитель "Рено", двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны д.Зацень в направлении ул.Тимирязева, не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. После этого иномарку отбросило на проезжавший автомобиль "Шевроле" под управлением мужчины 1967 года рождения.

В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

На данный момент сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, примерно в 10.50 24-летний водитель "Рено", двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны д.Зацень в направлении ул.Тимирязева, не...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Полоцком районе в озере утонул мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by