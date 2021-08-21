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На МКАД столкнулись два автомобиля
Источник материала: БелТА21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД столкнулись два автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, сегодня примерно в 10.50 24-летний водитель "Рено", двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны д.Зацень в направлении ул.Тимирязева, не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. После этого иномарку отбросило на проезжавший автомобиль "Шевроле" под управлением мужчины 1967 года рождения.
В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.
На данный момент сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен учитывать ограничения скорости, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.-0-
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По предварительной информации, примерно в 10.50 24-летний водитель "Рено", двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны д.Зацень в направлении ул.Тимирязева, не...
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