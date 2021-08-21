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Талибы заявили о присоединении к ним брата президента Афганистана

21.08.2021 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Движение «Талибан» заявило, что к нему присоединился Хашмат Гани — младший брат президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление талибов.


Фото: ТАСС

Согласно заявлению, при этом присутствовал Халилиь Аль-Рахман Хаккани — высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани», которая поддерживает тесные контакты с талибами.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал, что боевики движения могут проникнуть на территорию России за счет миграционных потоков из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

15 августа «Талибан» объявил о захвате власти в Афганистане — это произошло после захвата столицы страны Кабул. В тот же день президент страны Ашраф Гани уехал из республики. После случившегося тысячи афганцев попытались покинуть территорию страны.
 
 
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Движение «Талибан» заявило, что к нему присоединился Хашмат Гани — младший брат президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на...
 
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