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Девять хоккеистов Гомеля получили звания Мастеров спорта

21.08.2021 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игроков, администрацию и тренерский штаб хоккейного клуба Гомель в музее Ледового дворца чествовал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.

По итогам выступлений в минувшем сезоне Экстралиги и в завершившемся недавно Кубке Салея почетного звания Мастер спорта Республики Беларусь были удостоены хоккеисты рысей Игорь Ревенко, Вадим Сушко, Илья Камбович, Кирилл Бовин, Иван Секерин, Андрей Грищенко, Павел Воронов, Михаил Ковалев и Кирилл Межейников.

Напомним, в прошлом сезоне Гомель завоевал серебряные медали чемпионата Беларуси. На Кубке Салея подопечные Сергея Стася стали третьими.

31 августа Гомель откроет розыгрыш-2021/22 поединком с Юностью. Начало встречи — 19:00.
 
Теги: Гомель
 
 
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Игроков, администрацию и тренерский штаб хоккейного клуба Гомель в музее Ледового дворца чествовал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.
 
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