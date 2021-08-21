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Фотофакт. В Несвижском районе «Опель» при обгоне столкнулся с трактором «МТЗ»

21.08.2021 14:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Инцидент произошел в субботу 21 августа, около 10:50, на 165-м километре автодороги Р-91 Осиповичи—Барановичи.

 

Фотофакт. В Несвижском районе «Опель» при обгоне столкнулся с трактором «МТЗ»

 

Фотофакт. В Несвижском районе «Опель» при обгоне столкнулся с трактором «МТЗ»

 

По предварительной информации ГАИ УВД Минского облисполкома, 28-летний водитель, управляя автомобилем «Опель» в пределах деревни Панютичи, решил обогнать на перекрестке трактор «МТЗ» под управлением 27-летнего жителя агрогородка Снов. Маневр оказался неудачным – легковушка и трактор столкнулись.

В результате ДТП две пассажирки «Опеля» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Ехавший с ними ребенок «Опеля» не пострадал, поскольку находился в детском удерживающем устройстве.

 

 

 
 
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Инцидент произошел в субботу 21 августа, около 10:50, на 165-м километре автодороги Р-91 Осиповичи—Барановичи.  
 
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