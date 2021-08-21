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Фотофакт. В Несвижском районе «Опель» при обгоне столкнулся с трактором «МТЗ»
Источник материала: Навiны
Инцидент произошел в субботу 21 августа, около 10:50, на 165-м километре автодороги Р-91 Осиповичи—Барановичи.
По предварительной
В результате ДТП две пассажирки «Опеля» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Ехавший с ними ребенок «Опеля» не пострадал, поскольку находился в детском удерживающем устройстве.
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Инцидент произошел в субботу 21 августа, около 10:50, на 165-м километре автодороги Р-91 Осиповичи—Барановичи.
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