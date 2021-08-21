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На корпуса БГУ — больше денег, на ледовый в Островце — меньше. Правительство пересмотрело инвестпрограмму на 2021 год

21.08.2021 14:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси внесло изменения в республиканскую Инвестпрограмму на 2021 год и перераспределило часть денежных потоков. «Экономическая газета» рассказала, на какие проекты финансирование урезали, а на какие — увеличили.

Инвестиционная программа — это сводный план капитальных вложений, которые финансируются за счет бюджета. Программа на 2021 год была подписана лишь 24 марта. На ее утверждение понадобилось два месяца из-за критики Александра Лукашенко первой версии документа. Он просил пересмотреть перечень объектов с точки зрения обоснованности их финансирования.

12 августа вышло постановление Совмина № 459 «Об уточнении объемов финансирования строительства объектов Государственной инвестиционной программы на 2021 год». Оно не затронуло общий объем денежных ресурсов, но был перераспределен бюджет между некоторыми объектами. Речь идет примерно о 30 миллионах рублей и свыше 20 строений.

Например, увеличили бюджет на реконструкцию корпусов БГУ, расположенных по проспекту Независимости. Совет Министров выделил дополнительно 10 миллионов. Итого на восстановление зданий университета уйдет 23,2 миллиона рублей.

Еще 1,4 миллиона будет выделено на строительство школы на 750 мест в Минске. 1,5 миллиона направят на строительство тактико-специального комплекса КГБ в поселке Боровая.

При этом было уменьшено финансирование строительства ледового дворца в Островце на 5 миллионов и 3,7 миллионов перераспределили из бюджета на строительство зданий судов в Первомайском и Советском районах.

В первой версии Программы было запланировано финансирование 129 объектов. В итоге осталось только 102 проекта. А вот объем привлекаемых средств наоборот увел� �ился почти на 30%. На строительство объектов выделили 870, 4 миллиона рублей вместо 664 миллионов.

Основные источники финансирования госпрограммы -это республиканский бюджет (433,8 млн руб.), местные бюджеты (234,4 млн руб.), республиканский дорожный фонд (104,5 млн руб.) и фонд национального развития (97,7 млн руб.).
 
Теги: Минск
 
 
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Правительство Беларуси внесло изменения в республиканскую Инвестпрограмму на 2021 год и перераспределило часть денежных потоков. «Экономическая...
 
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