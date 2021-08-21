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В России будет свободная от налогов территория

21.08.2021 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство России планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, почти офшор. Как сообщает РБК, с таким заявлением выступил полпред президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.



По словам Трутнева, в России появится «практически офшор» — соответственно, Курилы станут почти свободной от налогов территорией. Кроме того, у предприятий и людей, занимающихся инвестиционной и коммерческой деятельностью на островах, не появится обязательства платежей налогов.

«Мы будем предлагать, что минимально в течение десяти лет, пока эти ставки будут работать, и проверок никаких не будет», — уточнил российский вице-премьер, добавив, что конкретные цифры на данный момент обсуждаются.
 
 
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Правительство России планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, почти офшор. Как сообщает РБК, с таким заявлением выступил полпред...
 
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