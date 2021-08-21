Меркель назвала имя следующего канцлера Германии

Лашет был избран главой правящей партии в начале 2021 года. Уже примерно 50 лет руководители ХДС становятся канцлерами ФРГ.





Армин Лашет имеет юридическое образование и опыт работы журналистом. В том числе был репортером теле новостей . Являлся главой одного из немецких СМИ, а также руководил издательством. В политике — с 1989 года. Был депутатом Бундестага и Европарламента. Занимал пост премьер-министра одного из регионов ФРГ.





Будущий канцлер — выгодная фигура для «Газпрома», т. к. он поддерживает строительство «Северного потока — 2».