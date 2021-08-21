|
Белорусы рассудят "Галатасарай" и "Раннерс" в плей-офф квалификации Лиги Европы
Источник материала: Партизан
Белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым получила назначение на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы между турецким "Галатасараем" и датским "Раннерсом".
Ассистентами соотечественника на линиях будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Четвертый судья - Дмитрий Дмитриев.
Матч "Галатасарай" - "Раннерс" пройдет 26 августа. первая встреча соперников завершилась вничью 1:1.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым получила назначение на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы между турецким "Галатасараем"...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)