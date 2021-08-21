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Белорусы рассудят "Галатасарай" и "Раннерс" в плей-офф квалификации Лиги Европы

21.08.2021 14:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым получила назначение на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы между турецким "Галатасараем" и датским "Раннерсом".




 
Ассистентами соотечественника на линиях будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Четвертый судья - Дмитрий Дмитриев.

Матч "Галатасарай" - "Раннерс" пройдет 26 августа. первая встреча соперников завершилась вничью 1:1.
 
 
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Белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым получила назначение на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы между турецким "Галатасараем"...
 
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