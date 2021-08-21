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«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?

21.08.2021 15:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабным маршем на колесах отмечают 21 августа годовщину традиции субботних автопробегов «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?

За это время участники автопробегов успели проложить патриотические маршруты через всю страну, посетить различные города и производства. К колоннам автомобилей с государственной символикой традиционно может присоединиться каждый желающий. И таких с каждой неделей становится все больше. Участниками акции движет желание сплотиться и показать любовь к своей стране. Год спустя после первого автопробега единомышленники символично проехали тем же маршрутом – от аквапарка «Лебяжий» по проспектам Победителей и Независимости.

«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?

Я в автопробегах участвую полгода. Помню, когда я первый раз пришла. Была очень неуверенная в себе, во всем происходящем. Тут нашла друзей. Во многом поменяла свои отношения внутренние ко всему происходящему и много увидела правды.

«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?

Приехали поздравить автопробег с годовщиной, с днем рождения. Всегда ездили, всегда поддерживали нашу страну, Президента Александра Григорьевича. Для нас гордость быть здесь сегодня с нашим флагом.

«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?

Это драйв, это эмоции, это сила. Показать, что нас много, показать, мы есть, показать, что любим нашу страну, нашего Президента.

«Для нас гордость быть здесь сегодня». Автопробегу «За Беларусь» – год. Что говорят участники?

Символично, что финиширует юбилейный автопробег у Кургана Славы. Здесь к Году народного единства в эти выходные развернулись интерактивные экспозиции, которые знакомят с историей партизанского движения и народными промыслами Минской области.

 
 
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Новости Беларуси. Масштабным маршем на колесах отмечают 21 августа годовщину традиции субботних автопробегов «За единую Беларусь», сообщили в программе Новости «24...
 
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