ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В ЕС обсуждается отмена запрета на использование воздушного пространства Беларуси. Мнение экспертов

21.08.2021 15:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сразу несколько европейских авиаперевозчиков начали продавать билеты на рейсы в Минск. Это польская LOT, немецкая Lufthansa и латвийская airBaltic, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС обсуждается отмена запрета на использование воздушного пространства Беларуси. Мнение экспертов

Первый рейс Lufthansa из Франкфурта запланирован на 21 сентября, обратный вылет – на следующий день. Польская LOT планирует вылеты на октябрь. В планах airBaltic наладить авиасообщение с Беларусью в ноябре.

Эксперты сходятся во мнении, что в Евросоюзе уже обсуждается вопрос отмены запрета на использование воздушного пространства Беларуси. И, судя по всему, LOT, Lufthansa и airBaltic об этом знают.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Сразу несколько европейских авиаперевозчиков начали продавать билеты на рейсы в Минск. Это польская LOT, немецкая Lufthansa и латвийская airBaltic,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудники Пограничной службы Польши спасли 12 нелегалов, застрявших среди заводей реки Нарев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by