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В Могилевском районе огонь уничтожил 60 т соломы

21.08.2021 15:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе огонь уничтожил 60 т соломы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"20 августа в 20.54 спасателям поступила информация: горела скирда соломы (10х20 м) в поле ЗАО "Агрокомбинат "Заря" возле д.Булыжицы Могилевского района. В результате уничтожены 60 т соломы в тюках. Работники МЧС и хозяйства спасли 180 т соломы", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Сегодня в 03.36 стало известно о пожаре в зерносушильном комплексе "ЗСК-М-819" на территории КСУП "Дотишки" в д.Дотишки Вороновского района Гродненской области. В результате повреждена 1 т овса. Сотрудники МЧС и хозяйства спасли 1 т овса. При пожаре никто не пострадал. Причина происшествия выясняется.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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