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И даже безопасность соседей. Посмотрите, какой конкурс МЧС провело для пенсионеров под Борисовом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Мудрость. Опыт. Безопасность». Необычный конкурс прошел под Борисовом. Его участниками стали люди пожилого возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы попасть сюда, они проделали немалый путь: сначала прошли отборы в своих районах, а после и в области. И вот самые достойные, смелые и активные представители регионов оказались на финишной прямой – на республиканском этапе.
Семь команд с не совсем стандартным составом на протяжении нескольких дней преодолевали различные испытания.
Испечь «безопасный» пирог, сделать поделку в стиле МЧС, спеть «противопожарные» частушки и станцевать фирменный командный танец – участники справились со всеми заданиями.
Одним из самых зрелищных этапов конкурса стала «Экстремальная эстафета», оставившая яркие впечатления и у участников, и у организаторов. Кажется, для этих людей нет ничего невозможного.
МЧС ты наш родной, за тебя стоим горой.
МЧС нас учит тому, что нужно знать – основам безопасности. Не только нас, всех: и семьи, и детей, и внуков, и вокруг. И даже соседей.
Вырываем пломбу, потом чеку, раструб берем в руку и нажимаем. В безопасном положении надо стоять, близко не подходить к огню.
Все задания конкурса были подобраны таким образом, чтобы участники не просто показали свои физические и творческие способности, сноровку, умение работать в команде – конкурсная программа была рассчитана на получение новых знаний и навыков.
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Новости Беларуси. «Мудрость. Опыт. Безопасность». Необычный конкурс прошел под Борисовом. Его участниками стали люди пожилого возраста, сообщили в программе...
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