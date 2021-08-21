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Экс-форвард сборной Беларуси Артем Волков завершил карьеру

21.08.2021 15:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нападающий Артем Волков официально завершил карьеру хоккеиста в 36-летнем возрасте, сообщила пресс-служба ФХБ.

 
Всего в хоккее в общей сложности он провел 21 год. Среди его достижений - участие в двух юниорских (2002 и 2003 годы) и трех молодежных (2002/2003, 2003/2004, 2004/2005) чемпионатах мира. Во взрослых мировых форумах Волков выступал пять раз (2007, 2014, 2015, 2017, 2019), где провел 33 матча и набрал 2 очка.
Волков за свою карьеру в КХЛ сыграл 160 матчей и набрал 12 баллов. Из них форвард за "зубров" провел 137 встреч, набрав в них 10 баллов.
Прошлый сезон Волков провел в "Динамо-Молодечно", где набрал 3 (2+1) очка в 38 играх.
Минское "Динамо" не забыло ветерана и, в свою очередь, поблагодарило Волкова за усердие и труд, которые были приложены для развития и популяризации клуба. Также хоккеисту пожелали успехов в дальнейшей жизни.
 
 
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Нападающий Артем Волков официально завершил карьеру хоккеиста в 36-летнем возрасте, сообщила пресс-служба ФХБ.
 
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