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Белoрусы требовали запретить курение на балконах и в окнах: Что ответил Минздрав

21.08.2021 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Некоторым беларусам не по нраву то, что их соседи курят на балконах или в окно/форточку: сигаретный дым разлетается вокруг и проникает в открытые окна других жильцов. Они составили петицию на портале «Удобный город» и отправили ее в Минздрав. Из министерства пришел ответ.



В эмоционально составленной петиции говорилось:

 Настоящим обращением требуем предоставить сведения о том, когда и в нашей стране будет введён запрет на курение соседей в окна жилых квартир?

Мы - не курящие не можем открыть окно для проветривания из-за курящих внизу соседей.

Почему у них есть права, а мы должны с детьми задыхаться в своей квартире от их вони и в своей квартире прав не иметь?

В России уже действует такой запрет. Когда и мы сможем жить без табачной вони в своем доме?

Ответ пришел от заместителя министра – главного государственного санитарного врача Беларуси Александра Тарасенко.

 Минздрав последовательно и целенаправленно формирует политику по противодействую табакокурению, направленную, в том числе, на охрану от табачного дыма некурящей части населения.

В 2019 году […] значительно расширено количество мест, где курение запрещено, включая запрет курения в лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий.

Возможность введения запрета курения в окнах, на балконах и жилых помещениях сопряжена со сложностями юридического характера (понятие частной собственности). Для урегулирования данного вопроса необходимо внесение изменений в гражданско-правовые и жилищные правоотношения, регулирование которых не является компетенцией Минздрава.
 
 
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Некоторым беларусам не по нраву то, что их соседи курят на балконах или в окно/форточку: сигаретный дым разлетается вокруг и проникает в открытые окна других...
 
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