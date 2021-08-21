Белoрусы требовали запретить курение на балконах и в окнах: Что ответил Минздрав









В эмоционально составленной петиции говорилось:





Настоящим обращением требуем предоставить сведения о том, когда и в нашей стране будет введён запрет на курение соседей в окна жилых квартир?





Мы - не курящие не можем открыть окно для проветривания из-за курящих внизу соседей.





Почему у них есть права, а мы должны с детьми задыхаться в своей квартире от их вони и в своей квартире прав не иметь?





В России уже действует такой запрет. Когда и мы сможем жить без табачной вони в своем доме?





Ответ пришел от заместителя министра – главного государственного санитарного врача Беларуси Александра Тарасенко.





Минздрав последовательно и целенаправленно формирует политику по противодействую табакокурению, направленную, в том числе, на охрану от табачного дыма некурящей части населения.





В 2019 году […] значительно расширено количество мест, где курение запрещено, включая запрет курения в лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий.





Возможность введения запрета курения в окнах, на балконах и жилых помещениях сопряжена со сложностями юридического характера (понятие частной собственности). Для урегулирования данного вопроса необходимо внесение изменений в гражданско-правовые и жилищные правоотношения, регулирование которых не является компетенцией Минздрава.