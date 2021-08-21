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Невероятные истории участников Олимпиады в Токио
Источник материала: Партизан
Их мужество и воля к победе - пример для каждого.
Matthew CHILDS/REUTERS
За яркой картинкой Олимпийских игр скрываются годы труда и непростые судьбы спортсменов, многие из которых шли к своим успехам тернистым путем. Они переживали многочисленные травмы, трагедии в семье и даже неизлечимые болезни. Но стоит ли рвать жилы и класть свою жизнь на беговую дорожку ради того, чтобы повесить себе на шею металлический кругляшок? Каждый решает сам…
"Золото" после тяжелого приступа
Среди героев прошедших Игр есть те, кто совершил свой подвиг еще задолго до Олимпиады. Нидерландская велосипедистка Шанна Браспеннинкс, которая выиграла "золото" в кейрине (гонка на треке, где финальному спринту предшествуют несколько кругов с установленной скоростью), вообще могла не дожить до Олимпиады.
Дело в том, что в еще 2015 году у нее случился сердечный приступ, и ей срочно потребовалась операция по расширению заблокированной артерии и установке стента. Операция прошла успешно, но после нее велосипедистку все равно все списали со счетов, решив, что ее карьера закончена.
Да и она сама не слишком-то верила в свое возвращение.
- Я думала, что мне придется уйти на пенсию, ведь мой сердечный приступ был не похож на тот, что бывает у спортсменов. Это были долгие шесть месяцев, когда я пыталась понять, смогу ли я продолжить гоняться, как прежде. Но даже когда я это сделала, вернуться на свой прежний уровень оказалось очень непросто, потому что меня покинуло доверие к своему телу, - говорила Браспеннинкс.
Шанна пропустила Олимпиаду в Рио-2016, и ее будущее было под сомнением, но постепенно она стала возвращаться на свой бывший уровень и вновь пробилась в сборную. А потом буквально вырвала "золото" в Токио, обогнав на 0,061 секунды спортсменку из Новой Зеландии.
- Это был чистый инстинкт. В гонках после всех этих болезней я прислушиваюсь только к своим внутренним ощущениям, - сказала Шанна. И посвятила победу подруге по команде Лорин ван Ниссен, которая помогала ей вернуться в спорт, а в Токио попала в завал на велотреке, получив серьезные травмы.
Можно победить любую напасть, если рядом с тобой хорошие люди.
Многие были уверены, что на карьере Шанны поставлен крест. А она выиграла в Токио "золото"! Фото: Matthew CHILDS/REUTERS
Гипс - как победный талисман
На Олимпиаде в Токио произошел уникальный случай. Прыгуны в высоту, катарец Мутаз Эсса Баршим и итальянец Джанмарко Тамбери, взяли 2,37 м с первой попытки. А потом оба отказались прыгать дальше, и им обоим вручили золотые медали.
В правилах написано, что такая опция есть. Если оба человека отказываются продолжать дальше соревнования, то может получиться такая ситуация. Да, она произошла впервые, но "золота", безусловно, достойны оба. Вы, наверное, обратили внимание, что Джанмарко перед своим последним прыжком показал в секторе свой гипс с надписью "Дорога в Токио". Итальянец очень сильно травмировался в прошлом году на старте в Монако и просто чудом сумел восстановиться. Но и Баршим за последние годы пережил множество болезней и травм, после чего вернулся на эти фантастические высоты. Так что прыгуны разошлись как-то так по-братски… И организаторы, зная истории двух выдающихся атлетов, пришли к этому дипломатичному решению и вручили две золотые медали.
Вот вам еще один пример в спорте, когда люди преклоняются перед поступками других.
Мутаз Эсса Баршим и Джанмарко Тамбери. В руках у итальянца - гипс с надписью "Дорога в Токио". Фото: Alfredo FALCONE/Global Look Press
Японская пловчиха заболела лейкозом
За драматичной карьерой Икээ Рикако вот уже несколько лет следит весь мир. Японская пловчиха уже в 15 лет побила множество национальных рекордов, и ей предсказывали великолепное будущее. На прошлой Олимпиаде в Рио-2016 она заняла 5-е место, но тогда ей было только 16, и все было впереди.
И действительно, в 2018-м Рикако выиграла сразу шесть золотых медалей на Азиатских играх. Но в тот же год вдруг на тренировках спортсменка стала чувствовать одышку, и ее результаты пошли вниз. А потом был поставлен страшный диагноз - лейкоз. Ей предстояло длинное и тяжелое лечение с пересадкой костного мозга.
- В самый худший момент я хотела умереть. Я думала, что лучше умереть, чем пережить ту боль еще раз. Но, оглядываясь назад, я действительно сожалею, что когда-либо задумывалась об этом. Но я многому научилась во время болезни. Теперь я осознаю, что имею представление, как мне следует прожить жизнь. Это поворотный момент, - говорила Рикако.
Поразительно, но даже когда Икээ находилась в больнице, ей сопутствовали чисто человеческие рекорды: после того как популярная спортсменка рассказала о своем диагнозе, в Японии появилось рекордное число новых доноров костного мозга.
В результате наступила ремиссия. А потом Икээ, похудевшая на 18 кг, стала постепенно возвращаться в бассейн.
На Олимпиаде в Токио Рикако выступила в трех эстафетах. И пусть медалей ей завоевать вновь не удалось (в одном из видов программы команда Японии пробилась в финал, где заняла 8-е место), теперь ее пример стоит перед всеми людьми, столкнувшимися с этой страшной болезнью.
Когда ты борешься до конца и тебе помогают другие люди, то возможно чудесное исцеление.
В жизни Икээ - нежный цветок. А на дорожке в бассейне - настоящий борец. Фото: ikee.rikako/Instagram
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Их мужество и воля к победе - пример для каждого.
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