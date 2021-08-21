Кот контролировал тренировку хозяина и восхитил пользователей Сети (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео с пушистым тренером опубликовали в TikTok. На него обратил внимание ridus.ru .

В ролике кот Рокки контролировал, как хозяин выполняет упражнения, и наблюдал за каждым его движением. Только посмотрите, как пушистик серьезно подошел к делу!





Пользователей соцсети восхитил рыжий тренер: «Мужика из хозяина делает, молодец», «С таким тренером не забалуешь», «Какой классный у вас тренер», «Надо его в спортивную школу отправить. Пусть деньги зарабатывает», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com





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