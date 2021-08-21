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Кот контролировал тренировку хозяина и восхитил пользователей Сети (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с пушистым тренером опубликовали в TikTok. На него обратил внимание
В ролике кот Рокки контролировал, как хозяин выполняет упражнения, и наблюдал за каждым его движением. Только посмотрите, как пушистик серьезно подошел к делу!
Пользователей соцсети восхитил рыжий тренер: «Мужика из хозяина делает, молодец», «С таким тренером не забалуешь», «Какой классный у вас тренер», «Надо его в спортивную школу отправить. Пусть деньги зарабатывает», – писали комментаторы.
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Видео с пушистым тренером опубликовали в TikTok. На него обратил внимание ridus.ru. В ролике кот Рокки контролировал, как хозяин выполняет упражнения, и наблюдал за каждым...
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