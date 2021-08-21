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Это нужно знать всем! Что следует делать при виде бродячей собаки
Источник материала: ОНТ
21 августа отмечается Международный день защиты бездомных животных. В честь этого праздника президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев
Первым делом при встрече с бездомным животным нужно позвонить в органы местного самоуправления и попросить, чтобы собак отловили.
Также кинолог назвал основные ошибки, которые совершают люди при виде бродячих собак. По его словам, подкармливание псов и обустройство теплых будок для них, только ухудшают ситуацию.
Лучшая помощь животным — это помещение собаки в приют, считает специалист. Там у животных будет крыша над головой, осмотр ветеринаров и регулярная кормежка.
Фото: Pixabay
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21 августа отмечается Международный день защиты бездомных животных. В честь этого праздника президент Российской кинологической федерации Владимир...
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