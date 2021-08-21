Это нужно знать всем! Что следует делать при виде бродячей собаки

Источник материала: ОНТ

21 августа отмечается Международный день защиты бездомных животных. В честь этого праздника президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что следует делать людям, если они увидели на улице бездомную собаку.

Первым делом при встрече с бездомным животным нужно позвонить в органы местного самоуправления и попросить, чтобы собак отловили.

Также кинолог назвал основные ошибки, которые совершают люди при виде бродячих собак. По его словам, подкармливание псов и обустройство теплых будок для них, только ухудшают ситуацию.

Лучшая помощь животным — это помещение собаки в приют, считает специалист. Там у животных будет крыша над головой, осмотр ветеринаров и регулярная кормежка.

Фото: Pixabay

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