3 самых отвратительных блюда в мире: представьте, и это едят! 3-й номер шокирует!

Источник материала: ОНТ

Трудно себе представить, что некоторые блюда до сих пор, в XXI веке, употребляют в пищу. Мы собрали три самых ужасных и даже шокирующих.

Сюрстремминг



Фото с сайта dic.academic.ru

Шведское блюдо из салаки. Рыбу помещают в раствор поваренной соли на некоторое время, затем перекладывают в менее соленую жидкость, а потом закатывают в банки на несколько месяцев, чтобы рыба начала бродить. Блюдо готово, когда банка прилично вздулась. Запах у такой полусгнившей рыбы невыносимый!

Балут



Фото с сайта humor.fm

Азиатское блюдо. Представляет собой утиные яйца, которые выдерживаются до созревания зародыша. Его скелет и оперение можно рассмотреть через прозрачную скорлупу. Когда едят балут, то выпивают сначала околоплодную жидкость, а потом посыпают птенца солью и употребляют вместе с оперением, костями и клювом.

Копальхем



Фото с сайта ren.tv

Считается деликатесом у эскимосов, ненцев, чукчей. Тушу жирного оленя закапывают в болоте, где земля богата торфом, присыпают мхом‑сфангумом. Достают ее через несколько месяцев, нарезают подгнившее мясо ломтиками и едят. В процессе приготовления блюда выделяется трупный яд, который может убить. Но северные народы в процессе эволюции приобрели устойчивость к нему.

Главное фото: depositphotos.com

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