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3 самых отвратительных блюда в мире: представьте, и это едят! 3-й номер шокирует!
Источник материала: ОНТ
Трудно себе представить, что некоторые блюда до сих пор, в XXI веке, употребляют в пищу. Мы собрали три самых ужасных и даже шокирующих.
Сюрстремминг
Шведское блюдо из салаки. Рыбу помещают в раствор поваренной соли на некоторое время, затем перекладывают в менее соленую жидкость, а потом закатывают в банки на несколько месяцев, чтобы рыба начала бродить. Блюдо готово, когда банка прилично вздулась. Запах у такой полусгнившей рыбы невыносимый!
Балут
Азиатское блюдо. Представляет собой утиные яйца, которые выдерживаются до созревания зародыша. Его скелет и оперение можно рассмотреть через прозрачную скорлупу. Когда едят балут, то выпивают сначала околоплодную жидкость, а потом посыпают птенца солью и употребляют вместе с оперением, костями и клювом.
Копальхем
Считается деликатесом у эскимосов, ненцев, чукчей. Тушу жирного оленя закапывают в болоте, где земля богата торфом, присыпают мхом‑сфангумом. Достают ее через несколько месяцев, нарезают подгнившее мясо ломтиками и едят. В процессе приготовления блюда выделяется трупный яд, который может убить. Но северные народы в процессе эволюции приобрели устойчивость к нему.
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Трудно себе представить, что некоторые блюда до сих пор, в XXI веке, употребляют в пищу. Мы собрали три самых ужасных и даже шокирующих. Сюрстремминг Фото с сайта...
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