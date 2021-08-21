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3 самых отвратительных блюда в мире: представьте, и это едят! 3-й номер шокирует!

21.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3 самых отвратительных блюда в мире: представьте, и это едят! 3-й номер шокирует!

Трудно себе представить, что некоторые блюда до сих пор, в XXI веке, употребляют в пищу. Мы собрали три самых ужасных и даже шокирующих.

Сюрстремминг


Фото с сайта dic.academic.ru

Шведское блюдо из салаки. Рыбу помещают в раствор поваренной соли на некоторое время, затем перекладывают в менее соленую жидкость, а потом закатывают в банки на несколько месяцев, чтобы рыба начала бродить. Блюдо готово, когда банка прилично вздулась. Запах у такой полусгнившей рыбы невыносимый!   

Балут


Фото с сайта humor.fm

Азиатское блюдо. Представляет собой утиные яйца, которые выдерживаются до созревания зародыша. Его скелет и оперение можно рассмотреть через прозрачную скорлупу. Когда едят балут, то выпивают сначала околоплодную жидкость, а потом посыпают птенца солью и употребляют вместе с оперением, костями и клювом.  

Копальхем


Фото с сайта ren.tv

Считается деликатесом у эскимосов, ненцев, чукчей. Тушу жирного оленя закапывают в болоте, где земля богата торфом, присыпают мхом‑сфангумом. Достают ее через несколько месяцев, нарезают подгнившее мясо ломтиками и едят. В процессе приготовления блюда выделяется трупный яд, который может убить. Но северные народы в процессе эволюции приобрели устойчивость к нему.  

Главное фото: depositphotos.com 

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Трудно себе представить, что некоторые блюда до сих пор, в XXI веке, употребляют в пищу. Мы собрали три самых ужасных и даже шокирующих. Сюрстремминг Фото с сайта...
 
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