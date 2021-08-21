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Американца приговорили к трем пожизненным срокам за наезд на школьников
Источник материала: ОНТ
58-летний житель Оклахомы (США) был приговорен к трем пожизненным срокам за наезд на группу подростков, трое из которых погибли. Об этом информирует
ДТП произошло 3 февраля 2020 года. Ехавший на пикапе Макс Таунсенд сбил семерых старшеклассников, которые перебегали дорогу. Американец ехал со скоростью порядка 124 км/час. После инцидента мужчина скрылся с места преступления.
В результате скончались 17-летняя Рэйчел Фриман, 18-летняя Колби Крам и 16-летняя Юридия Мартинес. У остальных пострадавших ушибы различной спепени тяжести.
По сведениям источника, экспертиза показала, что мужчина в момент аварии был сильно пьян. Кроме того, в организме Макса были найдены следы наркотиков.
Сам Таунсенд заявлял, что перед аварией потерял сознание, «подавившись Red Bull».
Отмечается, что во время судебного процесса мужчина в своих действиях раскаивался мало.
Фото: Pixabay
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58-летний житель Оклахомы (США) был приговорен к трем пожизненным срокам за наезд на группу подростков, трое из которых погибли. Об этом информирует Daily Mail. ДТП...
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