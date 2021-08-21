Американца приговорили к трем пожизненным срокам за наезд на школьников

Источник материала: ОНТ

58-летний житель Оклахомы (США) был приговорен к трем пожизненным срокам за наезд на группу подростков, трое из которых погибли. Об этом информирует Daily Mail.

ДТП произошло 3 февраля 2020 года. Ехавший на пикапе Макс Таунсенд сбил семерых старшеклассников, которые перебегали дорогу. Американец ехал со скоростью порядка 124 км/час. После инцидента мужчина скрылся с места преступления.

В результате скончались 17-летняя Рэйчел Фриман, 18-летняя Колби Крам и 16-летняя Юридия Мартинес. У остальных пострадавших ушибы различной спепени тяжести.

По сведениям источника, экспертиза показала, что мужчина в момент аварии был сильно пьян. Кроме того, в организме Макса были найдены следы наркотиков.

Сам Таунсенд заявлял, что перед аварией потерял сознание, «подавившись Red Bull».

Отмечается, что во время судебного процесса мужчина в своих действиях раскаивался мало.

Фото: Pixabay

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