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Кошка и собака заснули в такой милой позе, что устоять просто невозможно! Вы точно не видели ничего лучше! (ВИДЕО)

21.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка и собака заснули в такой милой позе, что устоять просто невозможно! Вы точно не видели ничего лучше! (ВИДЕО)

На милое видео в TikTok обратил внимание ridus.ru.

В ролике кошка Клио накрылась большим ухом своей подруги – бигля Хлои – и мирно спала. Устоять перед этой парочкой невозможно!


30 млн человек посмотрели видео в TikTok. Пользователи Сети в восторге от дружбы питомцев: «Я ей даже завидую», «Это выглядит невероятно комфортно и мягко», «Ваше видео буквально сделало мою неделю. Серьезно! Я уверена, что еще долго не увижу ничего лучше», «Вот почему я все еще захожу в интернет», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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На милое видео в TikTok обратил внимание ridus.ru. В ролике кошка Клио накрылась большим ухом своей подруги – бигля Хлои – и мирно спала. Устоять перед этой парочкой...
 
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