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«Я до сих пор сильно люблю его, но это больше похоже на любовь сестры и брата». Настя Ивлеева рассказала о расставании с Элджеем

21.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Я до сих пор сильно люблю его, но это больше похоже на любовь сестры и брата». Настя Ивлеева рассказала о расставании с Элджеем

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассталась с рэпером Элджеем. Откровенное признание об этом вышло на страницах журнала Tatler. А красивую точку в отношениях пара поставила, появившись на обложке глянцевого издания.

Ивлеева считает Элджея невероятно умным и тонко чувствующим мужчиной.

Телеведущая рассказала о причинах развода.

Во время пандемии пара была все время вместе.

В какой-то момент Ивлеева и Элджей решили пожить отдельно, чтобы соскучиться друг без друга.

Недавно Ивлеева опубликовала в Instagram пост: «Совместных фото больше не будет, зато, есть двойная обложка для @tatler_russia. Внутри ответы на все вопросы. Красивая точка, да @sayonaraboy?», – подписала снимки она, обратившись к Элджею.

Фото: Instagram  @_agentgirl_ 







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Телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассталась с рэпером Элджеем. Откровенное признание об этом вышло на страницах журнала Tatler. А красивую точку в отношениях пара...
 
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