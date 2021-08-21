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«Я до сих пор сильно люблю его, но это больше похоже на любовь сестры и брата». Настя Ивлеева рассказала о расставании с Элджеем
Источник материала: ОНТ
Телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассталась с рэпером Элджеем. Откровенное признание об этом вышло на страницах
Ивлеева считает Элджея невероятно умным и тонко чувствующим мужчиной.
Телеведущая рассказала о причинах развода.
Во время пандемии пара была все время вместе.
В какой-то момент Ивлеева и Элджей решили пожить отдельно, чтобы соскучиться друг без друга.
Недавно Ивлеева опубликовала в
Фото: Instagram
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«Я до сих пор сильно люблю его, но это больше похоже на любовь сестры и брата». Настя Ивлеева рассказала о расставании с Элджеем
Телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассталась с рэпером Элджеем. Откровенное признание об этом вышло на страницах журнала Tatler. А красивую точку в отношениях пара...
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