«Я до сих пор сильно люблю его, но это больше похоже на любовь сестры и брата». Настя Ивлеева рассказала о расставании с Элджеем

Источник материала: ОНТ

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева рассталась с рэпером Элджеем. Откровенное признание об этом вышло на страницах журнала Tatler . А красивую точку в отношениях пара поставила, появившись на обложке глянцевого издания.

Ивлеева считает Элджея невероятно умным и тонко чувствующим мужчиной.

Телеведущая рассказала о причинах развода.

Во время пандемии пара была все время вместе.

В какой-то момент Ивлеева и Элджей решили пожить отдельно, чтобы соскучиться друг без друга.

Недавно Ивлеева опубликовала в Instagram пост: «Совместных фото больше не будет, зато, есть двойная обложка для @tatler_russia. Внутри ответы на все вопросы. Красивая точка, да @sayonaraboy?», – подписала снимки она, обратившись к Элджею.

Фото: Instagram @_agentgirl_

























Подписывайтесь на нас в Telegram