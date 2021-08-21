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В Англии чайка ограбила супермаркет и попала на видео

21.08.2021 16:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Англии чайка ограбила супермаркет и попала на видео

В Пейнтоне (графство Девон, Англия) в криминальную хронику попала чайка: птицу застали на месте преступления. Пернатая воровка действовала быстро, но недостаточно осторожно, поэтому ограбление супермаркета было снято на видео.

На опубликованном в Сети ролике чайка заходит в магазин, хватает пачку чипсов и спешит покинуть здание. Птица с добычей в клюве покинула место преступления.

Интересно, что для этой чайки преступление не стало первым. Ранее она уже похищала чипсы, действуя по той же схеме.

Фото: Pixabay

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В Пейнтоне (графство Девон, Англия) в криминальную хронику попала чайка: птицу застали на месте преступления. Пернатая воровка действовала быстро, но недостаточно...
 
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