В Англии чайка ограбила супермаркет и попала на видео

Источник материала: ОНТ

В Пейнтоне (графство Девон, Англия) в криминальную хронику попала чайка: птицу застали на месте преступления. Пернатая воровка действовала быстро, но недостаточно осторожно, поэтому ограбление супермаркета было снято на видео.

На опубликованном в Сети ролике чайка заходит в магазин, хватает пачку чипсов и спешит покинуть здание. Птица с добычей в клюве покинула место преступления.

Интересно, что для этой чайки преступление не стало первым. Ранее она уже похищала чипсы, действуя по той же схеме.

Фото: Pixabay

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